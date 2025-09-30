Alzan la voz residentes de colonia Lucio Blanco

Durante años, residentes de la colonia Lucio Blanco de la ciudad de Reynosa han padecido a causa de una severa problemática de aguas negras, esto debido a las deficiencias en la red de drenaje por un mal diseño y planeación en la zona. La situación mantiene inundada la calle 12 de octubre, dificultando el paso a vehículos compactos, motociclistas, ciclistas y peatones.

Se trata de un brote constante en la alcantarilla principal, la misma que mantiene inundado un vado. Según vecinos del lugar, el vado fue diseñado para drenar las aguas acumuladas hacia la calichera y evitar inundaciones, pero no ha funcionado como se esperaba.

Hoy, lejos de una solución, dicha obra se ha convertido en un dolor de cabeza para quienes circulan por la zona. En ocasiones, el agua sube tanto que impide el paso, causando daños en los vehículos, especialmente en días de lluvia.