Agua a precio de oro; Comapa ahoga con alzas a usuarios

Usuarios de diferentes colonias de Reynosa han reportado incrementos injustificados de hasta el 437.58% en los recibos de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado ( COMAPA ), afectando severamente la economía de familias que ya enfrentan dificultades financieras.

Entre los casos documentados se encuentra el del señor Epigmenio Garcés Baldemar, cuyo recibo pasó de $157 pesos en agosto y septiembre a $687 pesos en la facturación de noviembre, sin explicación alguna por parte del organismo operador.

"Si apenas nos alcanza para comer, ¿cómo vamos a pagar este aumento desproporcionado?", cuestionó Garcés Baldemar, quien junto con su familia solicitó a las autoridades de COMAPA reconsiderar el cobro.

El incremento, calificado como "arbitrario y voraz" por varios afectados, se ha replicado en hogares de diversas colonias de la ciudad, dejando a los usuarios en una situación económica insostenible: pagar el servicio o quedarse sin alimento.

Este es el recibo en donde se observa que se están cobrando 687 pesos en el mes de noviembre del año.

Hasta el momento, se desconoce si el gerente general de COMAPA, Felipe de Jesús Chi Vega, está directamente relacionado con estas alzas. Mientras tanto, familias como la de Epigmenio claman por sensibilidad ante una problemática que, aseguran, "no tiene justificación ni control".

Ante la falta de respuesta, varios usuarios han caído en rezagos financieros, imposibilitados para liquidar adeudos que consideran abusivos y carentes de transparencia.

USUARIOS INCONFORMES

Los afectados comentaron que no se explican por qué de un mes a otro se disparó tanto la tarifa de la COMAPA, es decir, al pasar de 157 pesos en los meses de agosto y septiembre a noviembre hasta llegar a los 687 pesos en el mes de noviembre del año en curso

Casos como éste se están registrando en los hogares en las colonias de Reynosa, sin que los usuarios puedan hacer algo para salir de la difícil situación económica en la que se encuentran, quedándose entrampados y no poder liquidar estos adeudos injustificados, por demás arbitrarios.