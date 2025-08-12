Cuestiona PAN a COMAPA por especificaciones de Conagua

La regidora de Reynosa, delegada del Partido Acción Nacional (PAN) y miembro de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, Juana Alicia Sánchez Jiménez, acudió a las oficinas de COMAPA para solicitar explicaciones sobre la falta de agua que afecta a diversas colonias de la ciudad, tanto privadas como no privadas, así como para obtener una respuesta sobre el comunicado emitido por CONAGUA donde indican que es falso el que exista escasez de agua en las ciudades fronterizas.

Sí tenemos agua en el municipio pero debemos cuidarla" Juana Alicia Sánchez Jiménez Líder del PAN

Sánchez Jiménez señaló que, aunque la gerencia le aseguró que el suministro está "garantizado", la realidad es que en muchos sectores el servicio no llega, e incluso en su caso, el agua que recibe en su domicilio presenta suciedad y fuerte olor a drenaje. Informó que a las 2:00 p.m. de el día de ayer, se realizaría una rueda de prensa donde espera que se pudiera aclarar la situación para la ciudadanía en estos momentos de incertidumbre y confusión.

Durante dicha rueda de prensa, los dirigentes se limitaron a decir que no existe discrepancia entre lo emitido por las autoridades locales y lo emitido por CONAGUA, mencionando "sí tenemos agua en el municipio pero debemos cuidarla" perspectiva que los ciudadanos no comparten pues creen que si se trata de una contradicción.

Durante su visita, a la delegada se le comunicó que existen dos compuertas en mal estado que provocan desperdicio de agua. presuntamente, El alcalde podría sostener una reunión con personal de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en Monterrey para analizar el problema y buscar apoyo en la reparación. La regidora también mencionó que ha recibido reportes ciudadanos de que personal de COMAPA, acompañado de policías, realiza cortes de servicio en sectores como La Cañada a usuarios con pagos pendientes, situación que también aprovecho a cuestionar la delegada, sin embargo, no reconocieron que se estuviera realizando de esa forma según sus palabras.

La regidora propuso que COMAPA implemente una campaña de cultura del agua y reciclaje para fomentar el cuidado del recurso. Asimismo, adelantó que esta semana visitará colonias afectadas y pidió a los ciudadanos que no reciban atención por parte del organismo que se acerquen a su oficina en el Cabildo o en el comité municipal del PAN para canalizar sus casos y poder darles el seguimiento correspondiente.

"Es un descontento y una preocupación de la ciudadanía que no voy a esperar a que me convoquen a comisión, yo vendré a ver qué es lo que está pasando", afirmó.