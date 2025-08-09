Cancela Comapa convenios

El último día para acceder al descuento del 70% en el pago total del adeudo de agua cerró de forma abrupta para decenas de ciudadanos. La campaña, que permitía regularizar el servicio mediante un convenio, se vio interrumpida ayer 8 de agosto alrededor de las 12:50 del mediodía, cuatro horas antes del horario oficial de cierre.

El requisito inicial era la firma de un recibo para iniciar el trámite. Sin embargo, quienes esperaban en la fila vieron suspendida la atención de un momento a otro. Testigos relataron que un guardia salió a informar que ya no se firmarían más recibos porque la persona encargada de esa tarea "ya se había retirado" y que, por lo tanto, la jornada se daba por finalizada.

La ciudadana Elena Valdez, que llevaba más de una hora en la fila, narró que la situación generó inconformidad inmediata:

"El guardia salió a decir que ya no, que ya se había retirado la de las firmas. Pero entonces la gente que ya llevaba rato ahí y ubicaba a la persona comenzó a decir que no, que la estaban viendo al interior de las instalaciones. Entonces ya el guardia dijo: "Pues ella también se cansa".

Bajo un sol intenso y con temperaturas elevadas, los asistentes soportaban largas esperas. Entre ellos había personas con discapacidad, quienes "según los presentes" no recibieron prioridad para ingresar, lo que provocó reclamos en la fila. Algunos ciudadanos intentaban darles paso por su cuenta, ante la falta de respuesta del personal.

Además del tiempo perdido y el gasto de transporte para llegar hasta el lugar, lo que más molestó a los usuarios fue la percepción de mala gestión: la suspensión anticipada del trámite y las versiones contradictorias sobre la ausencia de la encargada.

Un grupo de afectados se trasladó a la presidencia municipal para presentar quejas formales. Consideraban que, aun tratándose del último día de la campaña, se pudo haber atendido a más personas hasta el horario marcado. Muchos esperan que la convocatoria se reabra para quienes quedaron fuera pese a haberse presentado dentro del margen establecido.



