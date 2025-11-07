Reportan espectacular fuga de agua limpia

Una fuente con más de cuatro metros de altura generó enorme fuga de agua limpia a la altura del dren auxiliar Reynosa que divide las colonias El Olmo y Arboledas.

COMAPA NO ACUDE A REPARAR

Hasta el momento no habían llegado cuadrillas de COMAPA a reparar la tubería dañada, por lo que gran cantidad de agua seguían desperdiciándose.

Según vecinas de El Olmo, la fuga se originó desde antes de las 7:00 horas de este viernes.