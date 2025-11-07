Reportan espectacular fuga de agua limpia

Reportan espectacular fuga de agua limpiaSe trata de una fuente de más de cuatro metros de altura
Una fuente con más de cuatro metros de altura generó enorme fuga de agua limpia a la altura del dren auxiliar Reynosa que divide las colonias El Olmo y Arboledas.
COMAPA NO ACUDE A REPARAR
Hasta el momento no habían llegado cuadrillas de COMAPA a reparar la tubería dañada, por lo que gran cantidad de agua seguían desperdiciándose.
Según vecinas de El Olmo, la fuga se originó desde antes de las 7:00 horas de este viernes.
