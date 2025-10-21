Comapa anuncia corte de agua para hoy en más de 40 colonias

Hoy martes, la Comapa Reynosa realiza un nuevo corte de agua que afectará a más de 40 colonias, sin que hubiera un aviso previo. El organismo operador argumentó que el personal realizará en la estación de rebombeo de Río Purificación.

Con pocas horas de anticipación, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) anunció un corte de agua para hoy a partir de las 19:00 horas , afectando el suministro en parte del sector Juárez-Poniente y colonias cercanas a las instalaciones de la estación de rebombeo , tales como Los Doctores, Los Leones, Emiliano Zapata y Revolución Obrera.

La suspensión del servicio se debe al reemplazo de nuevas piezas en la estación de rebombeo de Río Purificación. El tiempo estimado de los trabajos será de 12 horas.