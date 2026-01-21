Les llega el agua potable con ¡tierra!

Desde hace varios meses, habitantes de la colonia Rodríguez han padecido un deficiente suministro de agua potable, situación que ha generado inconformidad y preocupación entre los vecinos, quienes aseguran que el vital líquido llega a sus domicilios con malos olores y grandes cantidades de tierra, lo que lo hace inapropiado para el consumo humano y las labores domésticas.

De acuerdo con los afectados, pese a los constantes reportes realizados ante la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA), no se había obtenido una solución definitiva. Fue hasta el pasado jueves cuando una cuadrilla del organismo acudió a la zona y realizó trabajos en la esquina de las calles La Paz y Baja California, en la colonia Antonio J. Bermúdez, donde se abrió un amplio hueco en el pavimento.

Así dejaron la tubería parchada los trabajadores de la Comapa.

Sin embargo, los vecinos denunciaron que la intervención quedó inconclusa, una situación que, aseguran, se ha vuelto recurrente en distintos sectores de la ciudad. Lejos de solucionar el problema del suministro de agua, la obra incompleta habría agravado las condiciones, ya que el desperfecto original persiste y ahora se suma un hoyo en plena vía pública.

"Vinieron, rompieron la calle y se fueron. El agua sigue saliendo sucia y ahora tenemos un peligro más para quienes transitamos por aquí", señalaron residentes del sector, quienes temen que el hueco pueda provocar accidentes, especialmente durante la noche o en condiciones de lluvia.

Ante este escenario, los vecinos hicieron un llamado urgente a las autoridades municipales y a la COMAPA para que concluyan los trabajos, reparen adecuadamente la vialidad y, sobre todo, den una solución de fondo al problema del agua potable, el cual afecta directamente la salud y calidad de vida de las familias.



