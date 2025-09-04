Llega a cuenta gotas agua a Bugambilias

Habitantes de la colonia Campestre Bugambilias denunciaron que pasaron más de quince días sin el servicio de agua potable y, aunque el suministro comenzó a llegar en las últimas horas, señalaron que la presión es muy baja y apenas les permite llenar cubetas.

José Luis, vecino del sector, explicó que la situación ha sido complicada, ya que durante más de dos semanas no contaron con una sola gota del líquido en sus hogares. "Ya tenemos agua, pero llega muy poca, casi sin fuerza, después de 15 días de no tener nada. Ha sido difícil porque no se puede hacer lo básico en la casa", dijo.

El colono destacó que, a pesar de las fallas en el servicio, él y sus vecinos han mantenido sus pagos al corriente. "Nosotros cumplimos con el recibo, pagamos a tiempo, pero no es justo que tengamos que pasar por esto. Uno espera que el municipio esté más al pendiente de la gente", comentó.

Los residentes añadieron que la falta de agua los obliga a llenar tambos y tinacos cada vez que aparece el suministro, para estar preparados ante otra posible jornada sin servicio. Explicaron que, en ocasiones, deben recolectar el agua con cubetas debido a la baja presión que llega a las viviendas.

Además del desabasto, denunciaron que el servicio de recolección de basura es deficiente, ya que el camión recolector solo pasa cada 15 días, lo que provoca acumulación de desechos en la colonia.

Los colonos aseguraron que han presentado reportes a Jomapa, pero hasta ahora no han recibido una respuesta que garantice un abasto constante. Mientras tanto, comparan que en otros sectores de Reynosa el suministro de agua se mantiene regular, mientras que en Campestre Bugambilias la situación se repite con frecuencia.

Finalmente, los habitantes hicieron un llamado a las autoridades municipales para que supervisen directamente el abasto y se asegure que el agua llegue con la presión suficiente para cubrir las necesidades básicas de las familias.