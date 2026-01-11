Supera capacidad de recolectores la basura

Habitantes de la colonia México denunciaron que, desde finales de 2025, no han recibido el servicio de recolección de basura, situación que ha provocado la acumulación de montones de desechos sólidos en prácticamente cada esquina del sector.

Ricardo Rocha, vecino de la calle Carmen Romano, señaló que ha observado cómo los camiones recolectores sí ingresan a colonias aledañas; sin embargo, debido a la alta demanda, estos superan su capacidad de carga antes de llegar a su colonia.

"Sí han pasado por aquí, pero primero van a las colonias de al lado y cuando intentamos alcanzarlos nos dicen que regresarán más tarde, cosa que ya no sucede. Ahorita tenemos las esquinas llenas de basura; incluso hemos tenido que alejarla de nuestras puertas por el mal olor. Además, los perros la esparcen y con el viento esto se convierte en un tiradero", expresó el vecino.

Ante esta problemática, los habitantes solicitan de manera atenta a las autoridades de Servicios Públicos Primarios que se dé prioridad a esta zona, ya que, sumado a las condiciones climatológicas actuales, la acumulación de basura representa un foco de infección y se ha convertido en un problema de salud pública.

Actualmente, montones de basura pueden observarse en cada esquina de la colonia México, mientras los vecinos reiteran el llamado a las autoridades para que atiendan de manera urgente esta situación.