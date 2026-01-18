Desafían al frío, acuden familias a la vacunación

Positiva fue la respuesta que dieron familias de la colonia Humberto Valdés y aledañas a la brigada médica realizada por Salud Bienestar, este sábado.

"Estuvimos en el módulo deportivo Humberto Valdés y ahí recibimos a buena cantidad de personas que lo mismo fueron consultadas y vacunadas contra diferentes enfermedades", dijo Iliana Villarreal Cantú, titular de la institución de Salud.

¿Qué servicios se ofrecieron en la brigada médica?

Otro de los servicios que llevamos además de la consulta general, fue la dental. Pero también se vacunaron perros y gatos contra la rabia. Fueron varias las mascotas que llevaron las personas y que fueron inmunizadas contra dicha enfermedad, agregó.

Resultados de la brigada médica en la comunidad

En resumen y pese a las bajas temperaturas que se registraron el sábado, los resultados obtenidos fueron positivos. A quienes no llevaron a sus hijos a ese lugar, se les entregó medicamento antigripal para prevenir precisamente males como la gripa, tos, etc.

Próxima brigada médica en colonia Ramón Pérez

La próxima brigada médica y de vacunación se llevará a cabo en la colonia Ramón Pérez y se tratará de hacerlo en un lugar estratégico de manera que se pueda atender a los residentes de los tres sectores, concluyó Villarreal Cantú.