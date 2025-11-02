Se abre el pavimento en calle M. Barragán

Se abrió el pavimento a la altura de la calle M. Barragán casi esquina con la avenida Las Torres en la colonia El Olmo, generando honda preocupación entre automovilistas y peatones que transitan por el lugar.

Algunos habitantes de ambas arterias hacen un llamado a las autoridades municipales para que procedan con rapidez a atender la aparición del caído que suponen es de tipo sanitario, antes de que el hoyo continúe acrecentándose.

Algunos conductores han colocado neumáticos de desperdicio en el sitio a efecto de alertar a los automovilistas e incluso sirven para amortiguar el golpe cuando algunos llegan a caer en el pozo, sobre todo en horas de la noche.

El caído se registra desde hace varios días pero hasta el momento no ha acudido autoridad alguna al menos para tomar nota del problema, mucho menos para iniciar su reparación, dijo Samuel Ibañez, uno de los vecinos de la M. Barragán.

Tal vez estén esperando a que crezca de tamaño el agujero para empezar a intervenir o cuando llegue a registrarse un accidente a consecuencia del surgimiento del mismo.

Mientras tanto, quienes a bordo de sus vehículos pasan por ese sitio, tratan de evitarlo, pero algunos otros que manejan descuidados, caen en él, por lo que temen que pueda llegar a ocurrir un accidente.

Ante tal situación, se insiste en que deben actuar las autoridades competentes en el menor tiempo posible para prevenir algún mal mayor.