Inician preinscripciones en Colegio de Bachilleres

El Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas, Plantel 22 de Reynosa, inició este jueves el proceso de preinscripción para alumnos de nuevo ingreso correspondiente al semestre 1 enero-junio 2026.

De acuerdo con el aviso oficial, el trámite deberá ser realizado por el padre, madre o tutor del aspirante y se llevará a cabo conforme a un calendario establecido en distintas sedes educativas de Reynosa, en un horario de 8:00 a 14:00 horas.

Entre los requisitos para la preinscripción se solicita acta de nacimiento, CURP, constancia de estudios de la secundaria con promedio del 3 grado, certificado de alumbramiento en caso de contar con él, así como constancia de ingreso en febrero de 2026 y también se deberá presentar identificación oficial del padre, madre o tutor.

INICIAN HOY JUEVES

Las actividades inician hoy jueves 08 de enero en la Escuela Secundaria "Lucio Blanco", la Telesecundaria Profra. "Ofelia Gutiérrez de Salazar Ceballos", la Telesecundaria "Carlos Treviño Rodríguez" y para hermanos de alumnos del COBAT 22.

Del viernes 09 al lunes 12 de enero, el proceso continuará en la Escuela Secundaria General 10 "Ana Teresa Luebbert Gutiérrez", posteriormente, los días martes 13 y miércoles 14 de enero, se atenderá en la Escuela Secundaria General 13 "Gumercindo Guerrero García".

Para el jueves 15 y viernes 16 de enero, la preinscripción se realizará en la Escuela Secundaria General 14 "Dr. Norberto Treviño Zapata", el lunes 19 de enero, se atenderá a aspirantes de la Secundaria 59 "Rodolfo Treviño Castillo", la Secundaria Técnica No. 56 "Profr. José Santos Valdez García de León", la Secundaria Técnica 45 "Ignacio Manuel Altamirano" y la Secundaria Técnica 9 "Ing. Martín R. Gómez".

Finalmente, del martes 20 de enero en adelante, se dará atención a aspirantes provenientes de otras escuelas.



