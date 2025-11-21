´Nos dio la espalda´: Denuncia el Colectivo

Los reclamos a funcionarios municipales de parte de integrantes del Colectivo Amor por los Desaparecidos, se hicieron presentes al llegar los marchistas y manifestantes al templete del cual salió rápidamente el alcalde Carlos Víctor Peña Ortiz, para no escuchar ni enfrentar las demandas de quienes exigen apoyo de parte del ayuntamiento local.

A pesar de intentos hechos por impedir que integrantes del Colectivo participaran en el tradicional desfile revolucionario, estos lograron marchar.

Antes de que quienes forman parte del Colectivo en cuestión, llegaran al lugar donde permanecieron sentados funcionarios municipales e invitados, estos empezaron a abandonar sus lugares de manera rápida.

El primero en salir de ahí fue precisamente el jefe de la comuna del que los manifestantes exigían a gritos que se hiciera presente para que los escuchara.

Sin embargo esto no fue posible porque el munícipe salió rápidamente del sitio para abordar su unidad motriz e irse con rumbo desconocido, lo que fue constatado por parte de quienes buscaban manifestarse contra su persona por que no les ha brindado el apoyo que le ha sido solicitado.

Los manifestantes lanzaron consignas a las autoridades locales y demandaron una vez más su apoyo para la labor que realizan.

En su lugar estuvo escuchando los reclamos de los buscadores de sus familiares desaparecidos, Antonio De León Villarreal, secretario del ayuntamiento, quien no les dio ninguna solución a sus demandas expuestas.

Previo al inicio del desfile, trataron de impedir la participación del Colectivo, denunció José Andrés Méndez Ñeco quien lamentó que ni el municipio ni ningún otro nivel de gobierno les haya brindando el apoyo que les han solicitado en la búsqueda de sus familiares que no aparecen.

¿Y EL ALCALDE?