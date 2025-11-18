Solicitan permiso para participar en el desfile

Solicitan permiso para participar en el desfileEdith González, representante del colectivo, destaca la creciente crisis de desapariciones en la región.
Integrantes del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas acudieron ante las autoridades municipales con un oficio en mano, mediante el cual solicitan ser incluidos en el próximo desfile cívico-militar del día 20 de noviembre, informó su representante Edith González, quien dijo que su único objetivo es ser vistos y escuchados, además de sensibilizar a la población respecto a la crisis que se vive en la región por el tema de desapariciones.
¿Cuál es el contexto de la solicitud?
Se trata de una problemática que afecta a decenas de familias en esta ciudad; es por esto que, mediante esta petición, busca resaltar la importancia de erradicar la violencia en nuestro estado, así como gestionar más y mejores apoyos y acompañamiento para los jóvenes y familias completas que se encuentran en la búsqueda de un ser querido desaparecido.
En el documento además se destaca la preocupante situación que enfrenta la ciudad y que se agrava cada día más, ya que dijo: "Cada vez tenemos más personas desaparecidas y la mayoría se localizan sin vida".
¿Qué implica la participación en el desfile?
De ser aprobada su solicitud, la integración de este contingente, el cual portará fotografías de sus desaparecidos además de mantas con las distintas peticiones hacia los gobiernos estatal y federal, marcará un precedente al desfilar junto a instituciones educativas, empresas y dependencias municipales.