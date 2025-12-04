Retoman la búsqueda de los desaparecidos

Integrantes del colectivo Amor por Desaparecidos en Tamaulipas informaron que nuevamente retomaron las labores de rastreo en varios predios del estado, esto durante una jornada que se suma a los esfuerzos constantes por localizar a personas desaparecidas.

¿Qué acciones realiza el colectivo Amor por Desaparecidos?

La operación, realizada en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública estatal, busca identificar posibles puntos donde pudieran encontrarse restos humanos o indicios relacionados con casos abiertos.

Según informaron miembros del colectivo, esta nueva incursión se centra en áreas que no habían sido intervenidas anteriormente y que surgieron a partir de reportes recientes enviados por ciudadanos. Los avisos, recibidos de manera anónima a través de redes sociales y canales directos del grupo, permitieron trazar una ruta inicial de exploración que será ampliada conforme avancen los trabajos.

Detalles sobre la colaboración comunitaria en la búsqueda

Las personas buscadoras insistieron en que la colaboración de la comunidad sigue siendo clave para avanzar en la localización de quienes aún no regresan a casa. Señalaron que, ante la falta de información oficial en muchos casos, son los propios habitantes quienes aportan datos valiosos sobre movimientos sospechosos, sitios abandonados o testimonios que orientan las búsquedas.

El colectivo reiteró su llamado a la población para que continúe proporcionando información, recordando que cualquier detalle puede ser determinante. Destacaron que los reportes se reciben de forma confidencial y que la protección del anonimato está garantizada para todas las personas que decidan colaborar.

Resultados preliminares de la búsqueda en Tamaulipas

Las labores de campo continuarán durante los próximos días, y será hasta el fin de semana cuando el colectivo dé a conocer un balance preliminar de los hallazgos o avances obtenidos.