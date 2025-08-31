Marchan por desaparecidos

Con una mirada triste que se oculta detrás de gafas obscuras, un par de zapatos desgastados por tanto caminar y las manos ocupadas, cargando no solo ese dolor interminable, sino también la fotografía enmarcada de quien, al desaparecer, se llevó consigo la vida entera de otros; padres, madres, hermanas, hijos, quienes no paran de preguntarse cada día: “¿Dónde estás?”.

Este fin de semana se llevó a cabo en Reynosa una marcha pacífica por parte de integrantes del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas y demás personas que buscan a sus familiares; como cada año, conmemorando el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.

A través de lonas, los manifestantes exigían a las autoridades estatales y federales apoyo en el tema de los desaparecidos.

Un contingente de poco más de 100 personas se reunió en el estacionamiento de un reconocido centro comercial ubicado sobre el bulevar Morelos, partiendo con dirección a la plaza principal de la ciudad de Reynosa, donde colocaron veladoras blancas, lonas, fotografías y un par de zapatos de sus desaparecidos, para posteriormente reunirse en la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, donde se ofició una misa en su honor.

¿Dónde están?, es por ella que hoy grito, nos faltan todos, hasta encontrarte, tu familia te busca, son solo algunos de los mensajes que se leían en las lonas que portaban mientras recorrían las calles gritando, ¡porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!, ¡dónde están, nuestros hijos, dónde están!.

Jose Andrés Méndez Ñeco, integrante y vocero del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, declaró que este año padecen a causa de una crisis forense. Señaló que han sido muchos los sitios de exterminio que se han localizado; sin embargo, no se le ha dado el seguimiento adecuado por parte de las autoridades.

“El tema que siempre nos comentan por parte de la fiscalía especializada es el tema presupuestal, que demora mucho la cuestión de una identificación para hacerle la confronta a la genética a los fragmentos de restos óseos calcinados”. refirió Ñeco.

Un contingente de más de 100 personas marchó sobre el bulevar Hidalgo hasta llegar al centro de la ciudad.

Aseguró que no existe un acercamiento por parte del titular de la fiscalía especializada; dijo que sostuvieron una reunión hace cuatro meses para su presentación y nada más desde entonces.

Informó que, de acuerdo a cifras propias del colectivo, se tiene conocimiento de al menos 80 personas desaparecidas en lo que va del año; detalló que a partir del 20 de agosto se ha reportado la desaparición una persona por día; se trata de jóvenes de entre 19 y 25 en esta ciudad.