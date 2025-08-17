Realizan colecta de útiles escolares

Continúa la colecta anual de útiles escolares que realiza la Asociación Iluminando Corazones a niños con cáncer, la cual tiene como finalidad apoyar con los gastos escolares a padres de niños quienes se encuentran recibiendo algún tratamiento, esto con el objetivo de que cuenten con lo necesario para acudir a clases cada vez que les sea posible.

"Para los niños es muy emocionante acudir a las clases porque a ellos les gusta estar con sus amigos, poder tomar las clases cuando les es posible y, por lo tanto, nosotros buscamos que tengan todos sus útiles necesarios; por eso lanzamos la convocatoria para que nos apoyen con estos útiles", detalló Jorge Mar, director de dicha asociación.

Invita a la población y empresas de Reynosa a sumarse a esta noble causa; se requieren mochilas nuevas o usadas, además de cuadernos, lápices, colores y todo tipo de artículos escolares.

"La mayoría están en la primaria, algunos pocos ya están estudiando la prepa; estamos apoyando actualmente a 67 niños, pero siempre buscamos darles también a sus hermanitos de los niños que están en tratamiento, entonces normalmente ocupamos alrededor de 100 kits con artículos escolares", explicó Mar.

Señaló que, afortunadamente, en lo que va del año no se han registrado defunciones de menores apoyados por la asociación; dijo que tampoco se ha visto un incremento considerable de casos diagnosticados. Invitó a que los sigan en sus redes sociales, ya que a través de dicho medio dan a conocer las necesidades que surjan en cuanto a medicamentos o alguna otra situación que requieran las familias apoyadas. También pueden contactarlos en el teléfono 89 99 36 31 31.

Invitan a la población que desee apoyar a contactarlos al teléfono 89 99 36 31 31.