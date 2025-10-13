Habilitan CETIS y CBTIS como centros de acopio

El Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios 71, se une a la campaña nacional impulsada para que todos los planteles CETIS y CBTIS del país sean habilitados como centros de acopio para apoyar a las familias afectadas por la tormenta tropical Jerry.

En respuesta a esta situación, el CETIS 71 invitó a su comunidad educativa y al público en general a sumarse a la colecta de alimentos no perecederos, artículos de higiene personal y productos de limpieza, los cuales serán enviados directamente a las zonas más afectadas.

El centro educativo informó que el acopio se realizará durante el día lunes 13 de octubre, mientras que el martes 14 se llevará a cabo el envío del apoyo hacia Poza Rica y otras comunidades que requieren atención urgente.

El fenómeno meteorológico dejó severos daños en los estados de Guerrero, Hidalgo, Puebla, Veracruz y San Luis Potosí, donde cientos de familias enfrentan pérdidas materiales y condiciones difíciles a consecuencia de las lluvias e inundaciones.

“Porque en la DGETI no solo formamos técnicos y profesionistas, sino también personas solidarias y comprometidas con México”, destacó el mensaje.