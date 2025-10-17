Sigue la colecta en apoyo a Veracruz-San Luis Potosí

Continúan llegando víveres al centro de acopio de la Fundación Marcelo Olán, ubicado en la esquina de la calle Allende y Matías Canales en la zona centro de la ciudad de Reynosa. Las instalaciones permanecen abiertas de 8 de la mañana y hasta las 8 de la noche, con personal recibiendo el apoyo.

Distintas empresas privadas han depositado la confianza en esta fundación para poder llevar la ayuda que tanto necesitan cientos de familias afectadas por las inundaciones que se registraron en distintos municipios del Estado de Veracruz y San Luis Potosí.

Representantes de dicha asociación recordaron que se encuentran recibiendo todo tipo de donaciones en especie, desde despensa, artículos de limpieza, de aseo personal, kits de primeros auxilios, agua, medicamento, ropa y zapatos en buen estado.

Asimismo, anunciaron que a las familias que estén aportando una despensa, se les estará haciendo entrega de una sandía como muestra de agradecimiento a su aportación. La meta son dos toneladas, y debido a la gran respuesta de la población, se cuenta con altas expectativas de cumplirla.

Anunciaron que continuarán con la colecta y será hasta el próximo viernes 24 de octubre que el camión cargado con la ayuda salga con destino al Estado de Veracruz.



