¡Colapsan techos en escuela primaria!

Se derrumban techos de la Escuela Primaria Club 20-30 de la colonia Del Valle, por lo que directivos del plantel hacen urgente llamado a autoridades de Educación del estado y también a las del ITIFE (Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa) para que intervengan antes de que pueda ocurrir una tragedia.

"Por lo pronto dos tramos del techo se vinieron abajo. Uno de ellos había caído al suelo hace apenas una semana. Otro más el fin de semana que pasó y bueno, creo que ante las varias grietas que presentan la mayor parte de las aulas, lo más conveniente es que se construyan por lo menos tres salones nuevos, porque varios de ellos presentan claras muestras de colapso", dijo Elsa Córdoba Pérez, directora de la institución.

Otro tramo del techado exterior de los salones, se vino abajo apenas el fin de semana pasado.

"Fuimos de las escuelas que sufrimos de inundación en marzo pasado, hicimos una serie de trámites, vinieron del CREDE a tomar fotografías y a levantar datos del deprimente estado en que quedaron los salones, pero no se ha logrado nada", añadió.

"No queremos pensar en que un día se caigan pedazos de cemento sobre uno de los alumnos o de un docente o de un padre o madre de familia, por el deterioro que presenta el techado externo por lo que reiteramos el llamado a las autoridades para que hagan cuanto antes algo al respecto para salvaguardar la integridad del alumnado, maestros y maestras", indicó la directora.

Urgente llamado hacemos a las autoridades de Educación del estado y al ITIFE para que en forma inmediata tomen cartas en el asunto pues se están derrumbando los techos y tememos ocurra una desgracia y por tanto pedimos por lo menos tres aulas nuevas¨ Elsa Córdoba Pérez directora

"Creo que aquí lo que hace falta es hacer una estructura nueva y buena para que nuestros alumnos y docentes puedan trabajar en salones seguros y confiables", sostuvo Elsa Córdoba.

LAS GRIETAS

Varias aulas presentan en sus paredes interiores graves agrietamientos que representan un riesgo para quienes las ocupan tanto para recibir su enseñanza así como para los que la imparten.

Enormes son las grietas que presentan paredes interiores de las aulas.

AL CREDE

Por lo pronto se hará del conocimiento de autoridades del CREDE (Centro Regional de Educación) de Reynosa de la caída de parte del recubrimiento del techado así como también de las grietas que hay en paredes internas de los salones e insiste la directora en que lo más prudente es que se construyan por lo menos tres aulas nuevas.



