Colapsa la tormenta calles de la ciudad

Las lluvias colapsaron numerosas arterias de Reynosa, sobre todo en las colonias populares situadas en zonas bajas de la ciudad.

Encharcamientos de diferentes dimensiones se observaron en asentamientos humanos como la Constitución, Aquiles Serdán, Carmen Serdán, entre otras más.

Cada vez es más urgente que el gobierno local lleve a cabo obras que son muy necesarias como lo son las de drenaje pluvial, con lo que se evitaría en alto grado la inundación de colonias que cada vez que se presenta una precipitación pluvial importante, quedan totalmente aisladas, dijeron residentes de la Aquiles Serdán.

Ayer las principales calles de ese sector y aledaños, se vieron anegadas de agua de lluvia, por lo que de continuar las lluvias en los próximos días, se agravará la situación y por tanto los problemas para salir de sus viviendas para quienes trabajan o estudian, se acrecentarán.

La ausencia del servicio de drenaje pluvial en muchas colonias de la ciudad, ha causado inundaciones severas y pérdidas materiales entre infinidad de familias que habitan las zonas bajas del municipio.

En las arterias como bulevar Hidalgo, Morelos y otros más, no fue tanto el problema pero sí lo fue en las colonias alejadas del primer cuadro aunque también en otras como las ya mencionadas que están a corta distancia del centro de la ciudad.



