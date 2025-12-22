Coladera sin rejas, un peligro para peatones

Residentes de la colonia Pedro Jose Méndez reportan que desde hace varias semanas, en el cruce de la Segunda Petrolera y la calle Enrique Canseco, se encuentra una coladera sin rejas, situación que representa un riesgo tanto para automovilistas como para peatones.

Ante la falta de atención por parte de las autoridades, los vecinos optaron por colocar un par de neumáticos alrededor del agujero, con la intención de evitar accidentes en la zona.

De acuerdo con los afectados, han sido numerosos los percances registrados, involucrando vehículos, motociclistas e incluso ciclistas, quienes han resultado lesionados tras caer en el hueco ubicado a un costado de la vialidad.

Los residentes hacen un llamado urgente a las autoridades locales para que intervengan, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando los encharcamientos dificultan la visibilidad de la coladera y aumentan el riesgo de accidentes.

"Es peligroso para todos los que transitamos por aquí. Necesitamos que nos den una solución antes de que ocurra algo más grave", señalaron los vecinos.



