Realizan servicio social en Regalando Sonrisas

Alumnos del TecMilenio podrán realizar su servicio social, participando de manera activa con la Asociación Civil Regalando Sonrisas y Abrazando Corazones. Esto gracias a la primera colaboración de dicho grupo altruista con una institución educativa, así lo señaló su presidente y fundador, Jose Luis Jiménez Casas.

"Hace poco hicieron una exposición de Asociaciones Civiles de Reynosa en el TecMilenio, y fuimos tomados en cuenta por la transparencia que manejamos, honestidad y el trabajo en campo, y nos mandaron jóvenes que van a hacer su servicio social a través de asociaciones civiles, casas hogares, y nos mandaron jóvenes que van a hacer la labor altruista que nosotros hacemos", mencionó Jiménez.

Los estudiantes tendrán la oportunidad de involucrarse en las distintas actividades que lleva a cabo dicha asociación, desarrollando sus habilidades en campo.

Jímenez Casas declaró que esperaría más apoyo por parte de los integrantes del congreso, quienes representan nuestra región y municipio, ya que los apoyos que esta asociación reparte entre los grupos vulnerables corresponden, aparte de las acciones designadas a los funcionarios.