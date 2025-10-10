Destacan manejo de alimentos ante Coepris

Representantes y socios de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), se reunieron este jueves en la ciudad de Reynosa con autoridades de Salud y COEPRIS estatal, a fin de brindar a los asistentes información relevante, reforzando además el acercamiento con dichos organismos.

"Fue una reunión muy productiva para nuestro gremio, para CANIRAC; hablamos de varios temas, entre ellos, cómo podemos trabajar en conjunto, de la mano con capacitaciones, con temas adicionales que nos competen a nosotros como restaurantes, una reunión muy productiva", mencionó Juan Carlos Gutiérrez Lugo, presidente de CANIRAC Reynosa.

Entre los puntos abordados, se destacó el manejo de alimentos, la manera correcta en la cual se debe identificar un verificador al presentarse a realizar alguna diligencia.

"Ahorita nos dieron una presentación de como se debe presentar un verificador, todo lo que debe llevar, todos los pasos; los verificadores deben llegar uniformados, deben traer una identificación oficial donde aparece un QR, e incluso llegar en vehículos oficiales", expresó Gutiérrez.

Destacó que continuaran llevando a cabo este tipo de reuniones, a fin de acercar tanto a socios como integrantes del gremio restaurantero información relevante que les brinde seguridad a la hora de cumplir con cada uno de los lineamientos que requieren para su correcta operación.



