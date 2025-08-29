Ordena COEPRIS cierre temporal de DaVinci

Cierre temporal de los quirófanos en donde se realizan las operaciones en DaVinci Aesthetic Surgery, donde falleció una estadounidense tras ser sometida a una cirugía estética, anunciaron autoridades de COEPRIS Tamaulipas.

La documentación presentada por la clínica será enviada a la capital del país para su revisión y tras su análisis se determinará si se reconsidera la medida o en su defecto se cierra la empresa". Roberto Castro Canales Director de Autorización Sanitaria

Se dispuso tras la verificación realizada por personal de la misma dependencia a nivel local, mantener abiertos los consultorios con que cuenta el lugar.

En Reynosa existen 38 clínicas estéticas y todas son objeto de verificación sanitaria y documental, aseguró el funcionario.

En cuanto a Tamaulipas, se cuenta con 263 establecimientos similares distribuidos en los diferentes municipios de la entidad y de igual manera son programados para su verificación.

MALA FAMA

El propio Castro Canales reconoció que el personal de verificación con que cuenta la dependencia, tienen mala fama, pero de hecho no es por culpa de nuestros verificadores sino de gente ajena a la oficina de ahí que para darle confianza al empresariado, todos los elementos cuentan con una credencial oficial pero con un QuR, con lo que puede comprobarse que son trabajadores de la Comisión.

El director de Autorización Sanitaria de COEPRIS estatal, sostuvo una sesión informativa con representantes de la CANACO Reynosa sobre el proceso a seguir para tramitar licencias sanitarias así como otro tipo de documentación relacionada con negocios.



