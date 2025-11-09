Prohíben cobro extra en pago con tarjetas

Los cobros extras en el pago total en el consumo con tarjetas de crédito o de débito está prohibido y puede ser sancionado por la misma normatividad a través de un procedimiento de administración.

José Luis Márquez Segura, titular de la PROFECO Zona Nororiental con oficinas en Reynosa dijo que "si hay una queja o denuncia por parte de algún consumidor será atendida".

Y si se constata la irregularidad con una visita de personal de esta oficina, debidamente identificado y con la orden de visita en la mano firmado por el responsable, se puede llevar a cabo una medida precautoria que consiste en la suspensión de la actividad comercial irregular.

De acuerdo con redes de internet, resultando muy común que muchos establecimientos lo hacen sin previo aviso a los consumidores y lo realizan ya cuando se está llevando a cabo el cobro y esa es una medida ilegal y en perjuicio de los consumidores.

El artículo 7, 17 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece todas las condiciones que debe todo proveedor establecer en los precios que sean claros, precisos, que no dejen lugar a dudas y entonces aquella actividad comercial que realice el proveedor en el cobro extra en el pago total en consumo con tarjeta crédito o débito, está prohibido.