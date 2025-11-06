Propone eliminar cobro anual del uso de suelo

Diputados y representantes de movimiento ciudadano lanzan iniciativas que buscan eliminar el cobro periódico del uso de suelo, así como una reducción en los cobros de servicios, licencias y multas para comercios en Tamaulipas.

Esto con el objetivo de apoyar y respaldar a las micro, pequeñas y medianas empresas. Roberto Lee, como dirigente de Movimiento Ciudadano, a través de los representantes ciudadanos Juan Carlos Zertuche y Mayra Benavides, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de ley que acabe con los cobros excesivos que deben cubrir comerciantes de esta ciudad fronteriza a diario para poder trabajar.

Dichas iniciativas llegan dentro de un contexto de incertidumbre para comerciantes, tras la clausura de comercios en Matamoros por presuntos incumplimientos a las normas de protección civil, así como la inconformidad por los aumentos en los costos de licencias y multas.

La primera iniciativa plantea reducir las UMAs del cobro de servicios, licencias y multas en proporción a la realidad económica local; establecer topes máximos en licencias y sanciones; diferenciar los cobros según el tamaño, tipo y giro del establecimiento; que las sanciones sean correctivas, no recaudatorias, y el dinero obtenido se use con transparencia para programas específicos de prevención, seguridad y educación ambiental.

La segunda iniciativa busca que, una vez que es otorgada la constancia de uso de suelo, esta mantenga validez siempre y cuando no se modifiquen las condiciones esenciales del inmueble; es decir, eliminar las tablas o leyes de hacienda locales que cobran anualmente o de manera periódica la revalidación del uso de suelo. Con estas propuestas, Movimiento Ciudadano busca impulsar el comercio local, la formalidad y el empleo en el Estado.



