Registra COBAT 22 elevada demanda de inscripciones

Aunque el ciclo escolar aún no comienza de manera formal para los estudiantes de nuevo ingreso, la dirección del Colegio de Bachilleres de Tamaulipas (COBAT) Plantel 22 ha calificado este arranque como un éxito, tras registrar una demanda aproximada de 800 solicitudes de inscripción para nuevo ingreso.

La directora del plantel Alejandra Sol de villa explicó que, si bien la capacidad máxima para primer semestre es de 500 alumnos, alrededor de 300 jóvenes no lograron ingresar, debido a las regulaciones establecidas para garantizar una experiencia educativa de calidad.

"Aceptar una cantidad mayor de alumnos requeriría más infraestructura, docentes y equipos, lo que podría afectar la eficiencia del proceso educativo", puntualizó.

Actualmente ya se encuentra publicada la lista de estudiantes admitidos, quienes comenzarán clases el próximo 18 de agosto, con el curso propedéutico que marcará su primera experiencia dentro del plantel.

La directora agregó que el centro educativo recibe solicitudes incluso de zonas alejadas, lo que incrementa la presión sobre la matrícula escolar y vuelve más común el fenómeno de saturación.

Ante este panorama, reveló que ya se encuentran en marcha planes de expansión, los cuales permitirían incrementar la capacidad del plantel en 50 a 100 espacios adicionales para el próximo año, siempre que las gestiones se concreten de manera eficiente.

