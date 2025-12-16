Reynosa, punto estratégico para el desarrollo industrial

Tamaulipas hace historia al constituir el primer Clúster Eléctrico–Electrónico de México, en un evento encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya , lo que refleja la fortaleza industrial del estado y su creciente potencial para liderar sectores de alta tecnología a nivel nacional.

"Están sembrando una semilla en tierra fértil; Tamaulipas es un buen lugar para sembrar una semilla de esta naturaleza por lo que es y la perspectiva de futuro que tiene a mediano y a largo plazo, y que seguramente dará buenos resultados también en el interés lógico y ético de las empresas", expresó el mandatario estatal, al dar la bienvenida a esta iniciativa que representa el inicio de una nueva etapa para el desarrollo tecnológico, la innovación industrial y la integración estratégica del sector eléctrico–electrónico en la región.

Acompañado por la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, y por Sergio Arturo Treviño Ayala, gerente de planta en Stanley Black & Decker Reynosa y presidente del Clúster Eléctrico-Electrónico, el ejecutivo tamaulipeco destacó que este evento es de relevante trascendencia para la entidad, ya que marca un nuevo rumbo en la concepción empresarial y de transformación en Tamaulipas.

"Tengo plena confianza y certidumbre de que Tamaulipas está progresando fuertemente hacia un futuro promisorio", mencionó.

Ninfa Cantú Deándar, secretaria de Economía en Tamaulipas, indicó que la firma del acta constitutiva de este clúster consolida la visión del gobernador Américo Villarreal de impulsar una estrategia compartida de desarrollo industrial, basada en la colaboración, la innovación y la integración a cadenas globales de valor, bajo el modelo de la triple hélice: industria, academia y gobierno, trabajando con objetivos comunes.

"Como usted lo ha instruido, señor gobernador, Tamaulipas avanza con una política industrial moderna, con visión a largo plazo y profundamente alineada al Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y al Plan México", mencionó.

Por su parte, Sergio Arturo Treviño Ayala, presidente del Clúster Eléctrico-Electrónico, convocó a todos los actores de este sector y a los aliados estratégicos a sumarse a este esfuerzo, convencidos de que juntos se puede transformar a Tamaulipas en un ecosistema económico que propicie la innovación en su ámbito de negocios.

Durante la ceremonia, también quedaron formalmente registrados como miembros fundadores del Clúster Eléctrico–Electrónico de Tamaulipas: Abraham Walter Rico Murrieta, gerente senior de Comercio Exterior y representante legal de LG Electronics Reynosa; Sergio Antonio Ruiz Leal, gerente de Operaciones de TKR de México; Víctor Javier Arellano Valadez, representante de Alcom Electrónicos de México; Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas; y Edgar Garza Hernández, rector de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte.

Como parte de su gira de trabajo en esta ciudad, y acompañado de autoridades municipales, el gobernador realizó una visita a las instalaciones de Corning Optical Communications (COC), una compañía que genera más de 20 mil empleos directos en cinco plantas ubicadas en Reynosa, consolidándose como uno de los principales motores del sector industrial en Tamaulipas.



