Clubes de autos, listos para los desfiles del 20

Clubes de autos en Reynosa ya se preparan para los próximos desfiles con motivo del 20 de noviembre, así como la ya tradicional caravana navideña, así lo informó Reynaldo Santana Ayala, presidente de la Confederación de autos motorizados unidos por Tamaulipas.

"Ya están listas las unidades, nosotros vamos a participar en los dos desfiles; la invitación es general para los que quieran participar. A nosotros nos están tomando en cuenta, vamos a ir, vamos a exhibir nuestros carros, y luego los vamos a exhibir donde va a acabar el desfile; ya tenemos invitación".

Destacó que cada uno de los integrantes del Club tiene la responsabilidad de acatar las reglas de tránsito, límites de velocidad; asimismo, detalló que trabajan en conjunto para apoyar causas de ayuda social, como operaciones, donaciones de medicamentos, despensas y demás gestiones que llegan de los sectores más vulnerables de la ciudad.

Antes de concluir, lanzó la invitación a todo aquel que desee unirse a un club de autos a que se acerque a la confederación. "Como confederación tienen las puertas abiertas; no nada más existimos en Reynosa, somos de todo el estado; en varias ciudades está la confederación muy fuerte, trabajando de la mano con lo que es el reglamento de tránsito, respetando todos los regímenes de vialidad", expresó Santana.