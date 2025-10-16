Reynosa

Apoya Club de Leones a afectados por lluvias

El Club de Leones Internacional en Reynosa brinda apoyo a los afectados por las inundaciones en Veracruz
  • Por: Antonio Franco Chavero
  • 16 / Octubre / 2025 -
Para apoyar a los damnificados de las inundaciones y desbordamiento de ríos en Veracruz, la oficina del Club de Leones Internacional en Reynosa abrió un Centro de Acopio de alimentos no perecederos, agua embotellada y productos de limpieza.

Informó lo anterior el presidente de este organismo, Alfredo Juárez Maldonado.

Con el propósito de apoyar a nuestros hermanos veracruzanos,

Estamos solicitando ayuda con los siguientes productos:

  • Agua embotellada
  • Papel sanitario
  • Alimentos no perecederos
  • Productos de limpieza
  • Jabón detergente
  • Cloro
  • Pinol
  • Escobas
  • Trapeadores

La ayuda que se reciba de la ciudadanía será enviada para apoyar a nuestros hermanos veracruzanos, a los habitantes de las comunidades de Álamo, Poza Rica y pueblos aledaños damnificados por las inundaciones que sufrieron en estos días de octubre, afirmó el presidente Juárez Maldonado.

El apoyo consistente en agua potable embotellada, alimentos no perecederos y productos de limpieza, se está recibiendo en horario de 9 a 4 de la tarde en la oficina del Club de Leones Internacional, ubicada en la calle Michoacán 540 Colonia Rodríguez, en un horario de 9 a 4 de la tarde.

