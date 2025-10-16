Apoya Club de Leones a afectados por lluvias

Apoya Club de Leones a afectados por lluviasEl Club de Leones Internacional en Reynosa brinda apoyo a los afectados por las inundaciones en Veracruz
Para apoyar a los damnificados de las inundaciones y desbordamiento de ríos en Veracruz, la oficina del Club de Leones Internacional en Reynosa abrió un Centro de Acopio de alimentos no perecederos, agua embotellada y productos de limpieza.
Informó lo anterior el presidente de este organismo, Alfredo Juárez Maldonado.
Con el propósito de apoyar a nuestros hermanos veracruzanos,
Estamos solicitando ayuda con los siguientes productos:
- Agua embotellada
- Papel sanitario
- Alimentos no perecederos
- Productos de limpieza
- Jabón detergente
- Cloro
- Pinol
- Escobas
- Trapeadores
La ayuda que se reciba de la ciudadanía será enviada para apoyar a nuestros hermanos veracruzanos, a los habitantes de las comunidades de Álamo, Poza Rica y pueblos aledaños damnificados por las inundaciones que sufrieron en estos días de octubre, afirmó el presidente Juárez Maldonado.
El apoyo consistente en agua potable embotellada, alimentos no perecederos y productos de limpieza, se está recibiendo en horario de 9 a 4 de la tarde en la oficina del Club de Leones Internacional, ubicada en la calle Michoacán 540 Colonia Rodríguez, en un horario de 9 a 4 de la tarde.