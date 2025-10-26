Devuelven la vista a más de 2 mil personas

Para que las personas de escasos recursos económicos tengan la posibilidad de solucionar sus problemas y enfermedades de los ojos, el Club de Leones ha atendido y gestionado operaciones a bajo costo canalizándolas al municipio de Guadalupe, Nuevo León, a la fecha suman 2, 0000 beneficiarios en total.

Dio a conocer lo anterior el presidente de este organismo y exregidor, Alfredo Juárez Maldonado.

Esta ayuda se brinda a través de la Fundación Club de Leones Internacional, que realiza sus aportaciones para que este beneficio llegue a las personas de escasos recursos, comentó.

Comentó que la oficina del Club de Leones Reynosa en donde se recibe y atiende a las personas que tienen problemas y enfermedades de visión se encuentra en la calle Michoacán, número 540.

En total, entre operaciones y tratamientos, se han atendido en Reynosa a un promedio 2, 000 en el año, agregó el dirigente Juárez Maldonado.

Hay casos en que las personas tienen por ejemplo problemas de glaucoma (enfermedad que afecta el nervio óptico reduciendo gradualmente el campo visual), astigmatismo (distorsión o visión borrosa tanto de objetos cercanos como lejanos debido a una cornea de forma irregular), cataratas (opacidad sobre el cristalino del ojo, lo que conduce a tener una visión pobre de noche) y carnosidad en la vista.

Casos como este, dijo, son canalizados hacia el municipio de Guadalupe Nuevo León, para que si es necesario los operen, agregó Juárez Maldonado.

Alrededor de 50 personas semanalmente son diagnosticadas por especialistas en retina y glaucoma, enfatizó el presidente del Club de Leones en Reynosa.

Incluso algunas personas han sido remitidas al municipio de Guadalupe, Nuevo León, para que sean atendidas y operadas, aseveró.

Invitamos a las personas de escasos recursos que requieren operaciones y tratamiento en su caso para recuperar la visión, para que nos visiten en oficina del Club de Leones Reynosa, ubicada en la calle Michoacán, concluyó.