Realizan jornadas médicas durante tres días de octubre

En el marco del 55 aniversario de la Clínica del ISSSTE Reynosa "Dr. Baudelio Villanueva Martínez", se llevarán a cabo las Jornadas Médicas y de Enfermería bajo el lema "Una visión al futuro que ya es presente", los días 8, 9 y 10 de octubre.

El programa académico reunirá a profesionales de la salud de distintas especialidades, quienes abordarán temas de actualidad, innovación y ética en la atención médica y de enfermería.

Durante los tres días de actividades se desarrollarán conferencias, ponencias y talleres teórico-prácticos que permitirán actualizar conocimientos y fortalecer la calidad del servicio que se brinda a los derechohabientes.

El miércoles 8 de octubre, la jornada incluirá la participación de la doctora Priscila Aquino Chel, quien abordará el tema de los retos en la atención médica contemporánea; también se presentará la ponencia de la Lic. Alejandra Treviño Bendrat, enfocada en los desafíos actuales en la administración hospitalaria y la gestión del personal de enfermería.

El jueves 9 de octubre se desarrollarán temas relacionados con la docencia en enfermería, la neurocirugía y la sedación paliativa en pacientes con enfermedad renal crónica, donde se abordarán las consideraciones éticas y clínicas de este tipo de atención.

Entre los ponentes destacan la Mtra. Juliana Ávila Alarcón y el L.E.E. Jesús Gilberto Lozano Cadena, quienes compartirán su experiencia en el ámbito académico y hospitalario.

Durante la jornada también se presentarán conferencias sobre cuidados paliativos, traumatismo craneoencefálico, farmacocinética de los opioides en insuficiencia renal terminal y la selección segura de fármacos.