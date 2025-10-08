Realizan jornadas médicas durante tres días de octubre

Realizan jornadas médicas durante tres días de octubreProfesionales de la salud se unen para abordar temas de actualidad y ética en la atención médica y de enfermería.
En el marco del 55 aniversario de la Clínica del ISSSTE Reynosa "Dr. Baudelio Villanueva Martínez", se llevarán a cabo las Jornadas Médicas y de Enfermería bajo el lema "Una visión al futuro que ya es presente", los días 8, 9 y 10 de octubre.
El programa académico reunirá a profesionales de la salud de distintas especialidades, quienes abordarán temas de actualidad, innovación y ética en la atención médica y de enfermería.
Durante los tres días de actividades se desarrollarán conferencias, ponencias y talleres teórico-prácticos que permitirán actualizar conocimientos y fortalecer la calidad del servicio que se brinda a los derechohabientes.
El miércoles 8 de octubre, la jornada incluirá la participación de la doctora Priscila Aquino Chel, quien abordará el tema de los retos en la atención médica contemporánea; también se presentará la ponencia de la Lic. Alejandra Treviño Bendrat, enfocada en los desafíos actuales en la administración hospitalaria y la gestión del personal de enfermería.
El jueves 9 de octubre se desarrollarán temas relacionados con la docencia en enfermería, la neurocirugía y la sedación paliativa en pacientes con enfermedad renal crónica, donde se abordarán las consideraciones éticas y clínicas de este tipo de atención.
Entre los ponentes destacan la Mtra. Juliana Ávila Alarcón y el L.E.E. Jesús Gilberto Lozano Cadena, quienes compartirán su experiencia en el ámbito académico y hospitalario.
Durante la jornada también se presentarán conferencias sobre cuidados paliativos, traumatismo craneoencefálico, farmacocinética de los opioides en insuficiencia renal terminal y la selección segura de fármacos.
De la misma forma, se abordarán temas como el panorama actual del cáncer de mama, biomarcadores emergentes para diagnóstico precoz de insuficiencia renal, actualización en el manejo de la diabetes, remisión de la diabetes mellitus mediante cirugía metabólica y bariátrica, además de los mitos y realidades sobre las hormonas bioidénticas.