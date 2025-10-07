¿Inestabilidad tropical dejará lluvias en Reynosa? Conoce el pronóstico para la región

Las autoridades de Tamaulipas han alertado a la población sobre el pronóstico de lluvias fuertes a partir de este martes 7 de octubre en varias partes del estado. Conoce cuáles serán las zonas más afectadas.

De acuerdo con Protección Civil de Tamaulipas durante esta semana una inestabilidad tropical, procedente del Golfo, ocasionará lluvias fuertes a localmente intensas de martes a sábado, siendo mayor la probabilidad entre el miércoles y viernes.

De acuerdo con el pronóstico, la actividad se concentrará en la zona Centro, Cañera y zona Sur del Estado, incluso con riesgo de inundaciones repentinas. Mientras que se prevén eventos más dispersos moderados a fuertes en la zona Norte de Tamaulipas.

Se prevé que los acumulados puntuales de lluvia sean de aproximadamente 110 mm en el lapso del martes al sábado.

Debido a este pronóstico, las autoridades emitieron diversas recomendaciones a la población para evitar verse afectados como no transitar por zonas inundadas ya que tan solo 15 cm de agua en movimiento pueden derribar a una persona, y 30 cm pueden arrastrar un automóvil completo.