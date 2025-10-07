Alertan de lluvias en Tamaulipas; conoce el pronóstico para Reynosa

Las autoridades de Tamaulipas han alertado a la población sobre el pronóstico de lluvias fuertes a partir de este martes 7 de octubre en varias partes del estado. Conoce cuáles serán las zonas más afectadas.

De acuerdo con Protección Civil de Tamaulipas durante esta semana una inestabilidad tropical, procedente del Golfo, ocasionará lluvias fuertes a localmente intensas de martes a sábado, siendo mayor la probabilidad entre el miércoles y viernes.

El pronóstico refiere que la actividad se concentrará en la zona Centro, Cañera y zona Sur del Estado, incluso con riesgo de inundaciones repentinas. Mientras que se prevén eventos más dispersos moderados a fuertes en la zona Norte de Tamaulipas.

Se prevé que los acumulados puntuales de lluvia sean de aproximadamente 110 mm en el lapso del martes al sábado.

¿Cuál es el pronóstico de lluvias para Tamaulipas?

El titular de la dependencia, Luis Gerardo González de la Fuente, destacó que la mayor actividad de tormentas y chubascos se prevé entre el miércoles y el viernes, con eventos fuertes a localmente intensos, acompañados de ráfagas de viento de 35 a 55 km/h y descargas eléctricas.

González de la Fuente dio a conocer que la distribución de precipitaciones por regiones se dará de la siguiente manera:

Zona norte y Llanos de San Fernando : Se esperan eventos moderados a fuertes , con acumulados de precipitación de 20 a 40 mm y puntuales de 50 a 60 mm.

: Se esperan , con de 20 a 40 mm y puntuales de 50 a 60 mm. Zona centro : Eventos fuertes , con acumulados de 70 a 90 mm y puntuales de 100 a 110 mm .

: , con y puntuales de 100 a . Zona cañera y sur: Eventos fuertes a localmente intensos, con acumulados de 80 a 100 mm y puntuales de 110 a 120 milímetros.





Recomendaciones por intensas lluvias

Por lo tanto, se mantiene elevado el riesgo de inundaciones repentinas y escurrimientos de agua en calles y avenidas principales, por lo que se exhorta a la población a seguir las recomendaciones de Protección Civil y mantenerse informada sobre las actualizaciones meteorológicas.

Debido a este pronóstico, las autoridades emitieron diversas recomendaciones a la población para evitar verse afectados como:

Evitar cruzar calles inundadas, ya que tan solo 15 cm de agua en movimiento pueden derribar a una persona, y 30 cm pueden arrastrar un automóvil completo.

Mantenerse alejados de ríos y arroyos

Revisar techos y azoteas para evitar acumulación de agua

Proteger documentos personales en caso de emergencia

Seguir las indicaciones de las autoridades locales y estatales



