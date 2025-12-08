Pronostican mejora en el tiempo en esta semana

Para este fin de semana mejora el clima en Reynosa, tras el paso del Frente Frío número 18, por lo que se espera un clima con temperaturas máximas de 25 a 30 grados centígrados y mínimas de 18 y 12 grados.

Para la próxima semana, vuelve a bajar el termómetro, llegando hasta los 9 grados centígrados como mínimas, así como entre 14 y 18 grados centígrados.

La temporada de frentes fríos en México va de septiembre a mayo, aunque en nuestro territorio su frecuencia es muy variable, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional.

Autoridades de Protección Civil Tamaulipas, llaman a las familias a mantenerse preparados para esta temporada invernal, vestir con ropa gruesa y calzado cerrado, cubrir el cuerpo con chamarra, abrigo, bufanda, guantes además consumir frutas y vitaminas amarillas, ricas en vitaminas A y C.

Los frentes fríos más fuertes, se esperan para enero y febrero, como mayormente se da en esta zona fronteriza.