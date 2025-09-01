Comienza el mes bajo clima de intenso calor

Aunque la canícula oficialmente llegó a su fin, septiembre arrancó en Reynosa con temperaturas de sensación térmica de 43 grados centígrados, lo que mantiene a la población bajo condiciones de intenso calor.

De acuerdo con el pronóstico del clima, este lunes 1 de septiembre la temperatura máxima alcanzará los 38 grados con mínima de 26, mientras que para el martes se espera un ligero descenso a 36 grados, aunque el termómetro volverá a rondar los 39 grados entre miércoles y jueves.

Será hasta el próximo fin de semana cuando se registre un respiro en el ambiente, con máximas de 34 grados y mayores probabilidades de lluvia, que alcanzan hasta un 35 por ciento para el lunes 8 de septiembre. Pese al término de la canícula, la frontera continúa enfrentando un clima de intenso calor que obliga a la población a mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y tomar precauciones para prevenir golpes de calor, sobre todo en menores y adultos mayores.

Pese a iniciar el mes patrio, el clima sigue muy caliente, con algunas posibilidades de lluvia.