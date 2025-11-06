Clausuran gasolineras en Reynosa y Matamoros por vender litros incompletos

Un total de seis gasolineras fueron clausuradas en Reynosa y Matamoros por vender litros incompletos de combustible y presentar inconsistencias en registros y bitácoras, entre otras graves irregularidades, durante operativos extraordinarios realizados por inspectores de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

En estas acciones conjuntas fueron inmovilizados 14 instrumentos de medición en los establecimientos inspeccionados.

De las seis estaciones sancionadas, tres se ubican en Reynosa y tres en Matamoros.

Denunciarán penalmente a gasolineras

La ASEA informó que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra las gasolineras que excedieron los 300 mililitros de merma por cada 20 litros despachados, lo que constituye una falta grave en perjuicio de los consumidores.

Al frente de los operativos se encuentra la Subprocuraduría de Verificación y Defensa de la Confianza, dirigida por Andrea González Hernández, en seguimiento a la política impulsada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dentro de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina, implementada por el Gobierno Federal a través de la PROFECO y la ASEA.

La agencia ambiental ASEA procedió a dos clausuras totales temporales en las gasolineras, informó la dependencia.

Buscan proteger al consumidor

El objetivo de estos operativos es evitar fraudes a los consumidores mediante el despacho exacto de litros completos de gasolina verde, roja y diésel, además de garantizar la seguridad de las instalaciones y el cumplimiento de normas ambientales.

Tamaulipas se convirtió en el estado número 26 del país en ser inspeccionado de forma extraordinaria por ambas dependencias federales.

Irregularidades detectadas

Durante las verificaciones se detectaron múltiples fallas, entre ellas:

Venta de litros incompletos.

Pérdida de información en pantalla tras cortes de energía eléctrica.

Inconsistencias entre registros y bitácoras.

La ASEA también emitió dos clausuras totales temporales a estaciones que no contaban con resolutivo de impacto ambiental.

En otros dos casos, los encargados se negaron a recibir la inspección, por lo que las estaciones fueron multadas, mientras que las dos restantes se encontraban sin operación al momento de la visita.

Clausuras recientes en Reynosa

En el caso de Reynosa, una de las gasolineras clausuradas se ubica en la esquina del bulevar Morelos y la avenida Lázaro Cárdenas, en la colonia La Presa, junto a la colonia Lázaro Cárdenas.

Cabe recordar que hace poco más de un mes, en otro operativo extraordinario encabezado desde la Ciudad de México, la PROFECO y la ASEA clausuraron la gasolinera ubicada dentro del centro comercial H-E-B, sobre el bulevar El Maestro, esquina con avenida del Maestro, también en Reynosa.



