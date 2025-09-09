En seguridad hay avance; pendiente la economía: IP

Al analizar los alcances del Primer Informe del Gobierno Federal, el secretario general de la Federación de Cámaras de Comercio en Tamaulipas, Roberto Cruz Hernández, señaló que en seguridad se avanza, pero queda pendiente el tema económico y el delito de extorsión.

Destacó los avances en seguridad bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, en coordinación con Omar García Harfuch, lo que representa, dijo, un cambio de estrategia en comparación con gobiernos anteriores, pero reconoció que en materia económica persisten retos vinculados con factores internacionales, particularmente con la relación comercial con Estados Unidos y los aranceles promovidos durante el gobierno de Donald Trump.

"Creemos que si bien hay logros importantes como en materia de seguridad, por ejemplo donde claramente hay un cambio de estrategia con la administración pasada y la que está encabezando ahora la doctora Claudia Sheinbaum de la mano de Omar García Harfuch y bueno esa es una buena señal para nuestro país", dijo.

Y agregó: "El crecimiento ha sido muy lento, pero bueno se ha logrado no caer en mayores aranceles, aunque está en puertas la negociación del tratado de libre comercio y no sabemos con qué sorpresas van a seguir".

En el caso de Tamaulipas, consideró que la reciente visita presidencial tuvo un mayor carácter político que de rendición de cuentas, pero reconoció que existen proyectos, como la construcción de una línea de tren hacia Nuevo Laredo, aunque estos son de largo plazo y aún no muestran resultados inmediatos.

"En cuanto a Tamaulipas es una visita más política que de rendición de cuentas para fortalecer su proyecto político, si bien hay proyectos importantes que se han anunciado, estos son a largo plazo, como el tren o una de las líneas de trenes que se van a establecer para la parte de Nuevo Laredo y otros proyectos que no son a corto plazo y todavía no podemos ver si realmente van a cumplir con el objetivo que buscan", recalcó.

Sobre el tema del delito de la extorsión, uno de los que más preocupa al comercio y los servicios, subrayó la necesidad de que el Gobierno Federal, acompañe su estrategia con la aprobación de una Ley General Contra la Extorsión en el Congreso de la Unión, para después que vaya de la mano con los estados.

"Es un tema prioritario que está pendiente la ley general de discutirse y de aprobarse en las cámaras tanto de diputados como de senadores y de ahí tendría que bajar a los estados, yo creo que el esfuerzo en materia de seguridad que está haciendo el Gobierno Federal, necesita tener la misma contundencia en los Estados, que es donde creemos está el punto débil porque si bien el gobierno federal está haciendo su parte, la mayor parte de los delitos que se cometen son del fuero común".

Y recalcó: "Entonces le toca a los Estados ir de la mano con esta gran estrategia de seguridad para lograr abatir los delitos del fuero común".