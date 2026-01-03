Suspenden registro de autos en REPUVE

Tras el anuncio hecho por Claudia Sheinbaum Pardo por cuanto a la eliminación del decreto presidencial puesto en marcha en 2022 para regularizar vehículos llamados ´chocolate´, no se atiende ni un trámite más en las oficinas de REPUVE Reynosa.

Así se informó este viernes en el Módulo del Registro Público Vehicular que opera a espaldas de la Oficina Fiscal del Estado y que aún se encuentra con puertas abiertas y con el personal en su interior, en espera de indicaciones de parte de la superioridad.

¿Qué implica la eliminación del decreto sobre vehículos chocolate?

Se tiene conocimiento también de que la disposición ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y que también la medida entró en vigor precisamente a unas horas de que iniciara el año nuevo 2026. En tal virtud, no hay más trámites en espera de que en los próximos días pueda emitirse alguna nueva instrucción.

Detalles sobre la suspensión de trámites en REPUVE

En Tamaulipas entre el año 2022 al último día del 2025, se regularizaron alrededor de 2 millones 700 mil unidades motrices extranjeras, de cuya cifra correspondería a Reynosa más de un millón, solo contando los trámites que se hicieron a través del Módulo REPUVE que operó el gobierno estatal en esta fronteriza ciudad, sin incluir los que se atendieron en el módulo que instaló el gobierno local en el interior del auditorio municipal.