Estudiante de Tamaulipas gana concurso y beca para proyecto de snacks de jacube

Claudia, estudiante de Tamaulipas, fue una de las tres ganadoras del concurso Hackathon del EMEFEST 2025 y obtuvo una beca para poner en marcha su proyecto sobre snacks saludables de jacube.

Claudia Alejandra Ramírez Jiménez es alumna de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte, cursa la carrera de Operaciones Logísticas y Comercio Exterior y desarrolló un innovador proyecto denominado ECOJACUBE, con el cual propone la creación de kits de cultivo, snacks saludables, recetarios y material didáctico para impulsar y revalorizar las plantas nativas mexicanas, como el Jacube.

La alumna fue una de las tres ganadoras de la Primera Edición del concurso Hackathon del EMEFEST 2025, obteniendo una beca de Incubación Tecnológica por 100 mil pesos otorgada por el Centro Estudiantil de Tecnología, Innovación y Emprendimiento (CETIEM).

Este concurso está formulado para el desarrollo de ideas tecnológicas en fase de prototipos, con participación en su mayoría de talento joven, con el propósito de aplicar soluciones de tecnología en diversos sectores empresariales.

El evento se llevó a cabo el 25 de octubre, con la participación de más de 500 proyectos, entre los cuales ECOJACUBE destacó por su originalidad y enfoque sustentable.

¿Cómo se utilizará la beca obtenida?

La alumna explicó que los 100 mil pesos obtenidos serán destinados a la implementación de su proyecto y al registro de patentes en el futuro. Además, como parte del reconocimiento, la estudiante será acreedora a un tour por la Ciudad de México, donde visitará empresas de talla internacional como Google, Apple y Microsoft.