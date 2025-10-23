Encienden energía rosa en el gimnasio de la UAT

Este próximo miércoles 29 de octubre se enciende la Energía Rosa que tiene como lema Unidos en Movimiento contra El Cáncer de Mama, por lo que se requiere que se sumen energías, donando una esperanza a quienes atraviesan por esta difícil y terrible enfermedad.

¿Qué actividades se realizarán?

El 29 de octubre se impartirá una clase de Pilates completamente gratuita en las instalaciones del Gimnasio Multidisciplinario de la UAT a cargo de la instructora Brisa Tinoco de 18:00 a 19:00 horas y de 19:00 a 20:00 horas una clase de Zumba a cargo del instructor Lalo Martínez, ambos destacados maestros en cada una de sus áreas, quienes están felices de unirse a esta campaña de ayuda junto a la UAT buscan marcar la diferencia.

¿Cuál es el objetivo del evento?

Con este evento rosa se invita a la ciudadanía a conmemorar la lucha contra el cáncer de mama con una activación física gratuita llena de energía y conciencia, además de una manera sana y entretenida apoyar a quienes más lo requieren en estos momentos.

Así que vístete de rosa, este próximo 29 de octubre y prepárate para mover tu cuerpo de manera completamente gratuita y apoyar esta noble causa, el único requisito es llevar como donación 50 taparoscas que serán donadas a la Fundación Cadena de Favores.