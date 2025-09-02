Escuela cambia a clases en línea por ¡construcción!

Incertidumbre y confusión fue lo que encontraron algunos padres de familia de alumnos inscritos en la Escuela Primaria Federal Aquiles Serdán, ubicada sobre la calle Emiliano Zapata entre Aquiles Serdán y Praxedis Balboa de la colonia Rancho Grande en la ciudad de Reynosa, esto luego de que se les informara que, debido a trabajos de construcción en el plantel educativo, las clases se estarían impartiendo de manera remota.

"Pues nosotros andábamos de vacaciones y nos avisaron hasta el sábado que todo iba a ser en línea; la verdad no sabemos mucho, apenas entró mi esposa a hablar con la directora", detalló Raul Palacios, un padre de familia que esperaba afuera del plantel.

Justo sobre la acera de la institución educativa, fue colocado un rótulo de obra, por parte de la Secretaría de Obras Públicas Municipal, en el cual se informa sobre la construcción de una techumbre metálica, con un valor de 2 578 360,33 pesos, proyecto que sin duda beneficiará a la comunidad estudiantil; sin embargo, los padres y familiares de alumnos inscritos se preguntan por qué, después de casi tres meses de periodo vacacional, inician con los trabajos una semana antes del regreso a clases.

La falta de organización por parte de autoridades y directivos del plantel causa molestia entre padres de familia, ya que señalan que no es la primera ocasión que los alumnos deben quedarse en casa por deficiencias por parte del personal administrativo.

"Nos avisaron, con muy poca anticipación, nada más nos dijeron que pasaremos por los libros y que todo sería en línea, pero ¿por qué hasta ahorita empezaron a trabajar si tuvieron todas las vacaciones? La verdad sí nos afecta porque nosotros tenemos que ir a trabajar y, quieras o no, esto nos mueve los horarios. La vez pasada estuvimos igual como 15 días desde casa porque no podían resolver un problema con la luz y ahorita va iniciando el año y ya empezaron otra vez", refirió Lizeth Pérez.

No se cuenta con fechas certeras debido a la negativa por parte de las autoridades escolares a dar información al respecto; sin embargo, de acuerdo a lo mencionado por parte de los padres de familia, los trabajos podrían demorar al menos 15 días, los mismos que los alumnos deberán adaptar su plan de estudios a una modalidad en línea.

En el plantel se observa poco avance del proyecto y nula presencia de personal de obras públicas.