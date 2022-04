Clamor: ¡Que renuncie director del ISSSTE!

Un grupo de trabajadores increparon al subdelegado médico del ISSSTE en el Estado, Ernesto Lavín Hernández, cuando daba una conferencia de prensa.

Explicaron que piden la sustitución del director ya que hay injusticias, acoso laboral, por dar plazas a familiares y amigos, además de prepotencia, falta de respeto y amenaza al personal, misoginia y tráfico de influencias.

Además informaron que se perdió el banco de sangre y hay carencias de insumos en todo el servicio administrativo.

José Rubén Inclán Barraza, médico comentó que ya llevan dos años pidiendo el apoyo y ya se fueron a Derechos Humanos, incluso se levantó un acta, pero todo sigue peor.

"Hemos visto que es una persona que acomoda a su familia, tenemos una bolsa de trabajo que no se ha respetado, aquí han sido de fuera del seguro, de Río Bravo, ya es justo que después de dos años estuvimos solicitando el apoyo de las autoridades y no ha habido respuesta, probablemente, si continuamos así vamos a tener que cerrar el área de dirección, no vamos a interrumpir el hospital, lo que queremos es que nos quiten una autoridad que no respeta los derechos", dijo.

Juana Laura Mafle Ruiz, trabajadora explicó además que se mantiene cerrado el estacionamiento para los trabajadores.

"Estamos trabajando con lo que tenemos, porque en realidad no tenemos insumos, es lo que deben de ver las autoridades y a pesar de todo, el director nos dice que somos flojos, que escuchen nuestra voz", dijo.

Explicaron que tienen firmas de los trabajadores y algunos no quieren firmar por el acoso que viven.

Recalcaron que además en el baño les cobran 50 pesos para poder comprar insumos como jabón y papel.

Además explicaron que si siguen las cosas así van a formar una comitiva y acudir a la ciudad de México para exponer la situación.

DENUNCIAN PENALMENTE

- La trabajadora de la clínica del ISSSTE Reynosa, que grabó tiktok en el área de rayos X durante la pandemia, fue demandada penalmente.

- Alfonso de León Perales, médico de la institución, explicó que mandaron a llamar a todos los compañeros de rayos X para declarar, en horario fuera de su turno, siendo que no hubo ningún daño.

- "No hubo ningún daño, hay gente que hasta duerme arriba de la plancha de los rayos X, hospitales en el mundo hicieron tiktok", dijo.

- Lo anterior fue expuesto entre los trabajadores del ISSSTE ante el subdelegado médico del ISSSTE Estatal.

Un grupo de trabajadores del ISSSTE señalaron que si no resuelven las quejas, bloquearán las oficinas de la dirección.