´No más pretextos; terminen el museo´

"Creo que ya no caben más pretextos y esperemos que no haya una quinta y creo que ahora sí deberán aplicarse para concluir en su totalidad la obra con la cual se espera reactivar el turismo local y méxicoamericano y nosotros esperamos ansiosos que se le imprima velocidad al proyecto y no se retrase más", dijo Gerardo Cisneros Villarreal, representante de los propietarios de comercios instalados a lo largo de la referida arteria.