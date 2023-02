Quedan a deber los ciudadanos

Los ciudadanos se quedaron "cortos" en la jornada electoral se vivió el domingo, donde se eligió a un nuevo senador de la República Valentina López Hernández, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Reynosa, comentó que el Instituto Nacional Electoral (INE) cumplió con su parte, pero no hubo mucha motivación para ir hacer valer la voz de los ciudadanos y donde realmente cuenta.

"Usualmente utilizamos las redes, otros mecanismos para estar dando la opinión en cuanto a los que nos legislan o gobiernos, pero ahora cuando si cuenta nuestra opinión, no la hicimos valer, fuimos muy pocos los que acudimos tomando en cuenta el volumen de habitantes de nuestro Estado", dijo.

Señaló que la democracia se basa en la decisión de todos para elegir a quienes nos van a representar, por lo que el 21 por ciento de la participación Estatal, es muy poco.

"Nos quejamos de que sube la luz, del gas, nos quejamos que no hay medicamentos, es ahí donde realmente se toman las decisiones, es con ese valor que le damos al representante, el trabajo que se va hacer, pero no acudimos, ese porcentaje significa que no hubo una participación ciudadana", recalcó.

Ayer fue Día Internacional de la Justicia, "parte de lo que garantiza que se tenga un estado de derecho, es la participación ciudadana, pero si no hay, no se tiene quien la garantice", dijo.