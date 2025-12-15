Detienen a un hombre por molestar a peatones

Un ebrio ciudadano que se encontraba molestando a personas en plena plaza municipal terminó en la delegación de seguridad pública.

Los uniformados de la guardia estatal indicaron que minutos antes de las 21:00 horas se encontraban realizando recorrido de vigilancia por la calle Miguel Hidalgo del primer cuadro de la ciudad cuando algunos ciudadanos que se encontraban en la plaza municipal les marcaron el alto haciéndoles un llamado de auxilio.

Acciones de la autoridad

Al entrevistarse con los ciudadanos que les comentaban, el sujeto ahora detenido se encontraba en estado de ebriedad y molestando a los peatones, por lo que solicitaban fuera retirado o detenido. Resaltaron que intentaron dialogar con el ebrio ciudadano, quien se puso agresivo, por lo que procedieron con la detención.

Detalles del incidente

El hombre infractor identificado como Rigoberto S., de 36 años de edad, fue remitido a la delegación de seguridad pública, quedando a disposición del juez calificador en turno por las faltas administrativas de alterar el orden público y estado de ebriedad.