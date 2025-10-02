Pugnan por atender 200 citas diarias en pasaportes

En la Oficina de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores de Reynosa se está tratando de que les autoricen atender hasta 200 citas diarias para pasaportes mexicanos, con el propósito de atender la creciente demanda en el servicio.

"Actualmente se están atendiendo alrededor de 4,500 citas por mes lo que equivale a atender 150 diarias", dijo Alfonso Gómez Monroy, titular de la dependencia.

Aseguró que cuentan con el personal suficiente para atender lo mejor posible a quienes acuden a solicitar su pasaporte y lo que se les pide es que traigan completos sus documentos porque en caso de que no sea así, se generará un retraso en la tramitación.

"El tiempo que se tarda en atender a un solicitante va de una a dos horas y media porque son varios los pasos a seguir que comprende el proceso, entre ellos la revisión de los papeles que deben presentar, la toma de la fotografía así como de sus huellas", señaló Gómez Monroy.

Hay quienes llegan con la idea de que en 15 o 20 minutos son suficientes para concluir el trámite pero eso es imposible, externó.

Insistió en que en la medida en que lleven su documentación completa no se retrasará su trámite y si no la traen completa, se les da la oportunidad de que la consigan y ese mismo día son atendidos.

"Estamos tratando de que la Secretaría de Relaciones Exteriores nos autorice y dé el visto bueno para atender 200 citas diarias para pasaportes mexicanos", dijo Alfonso Gómez Monroy, titular de la Oficina de Enlace Municipal con la SRE.

TARIFAS

En cuanto a los pagos que deben hacer los interesados por el pasaporte, siguen siendo los mismos desde que inició el 2025.

Para tramitar un pasaporte con vigencia de 10 años, debe pagarse $4,120.00; por uno de seis años, $2,350.00 y por el de tres años, $1,750.00 amén del impuesto municipal que es de $566.00.

Las personas que comprueben tener 60 años o más, únicamente pagan el 50% del valor del pasaporte mexicano.



