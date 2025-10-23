Necesita 120 mil pesos para vencer al cáncer

Génesis Monserrat Carranco Coronado, con apenas 15 años de edad, enfrenta una dura batalla contra el cáncer de tiroides. Su familia pide apoyo y solidaridad para poder realizar la cirugía que requiere. Abigail Coronado Méndez, madre de Génesis, comentó a El Mañana que la vida de su hija cambió por completo cuando el año pasado le detectaron un tumor maligno de gran tamaño -14x18 centímetros-, que la llevó a una cirugía de emergencia en un hospital privado. "La primera vez fue de urgencia por el tamaño del tumor, la operamos en hospital privado, que fue la primera vez gracias a Dios. Nuestros familiares y conocidos nos ayudaron a solventar el primer gasto, más que nada porque había urgencia. En el IMSS la primera vez no tenía su historial médico, no estaba dada de alta todavía y no teníamos tiempo, más que nada era el tiempo", dijo.

Tras la primera operación, la esperanza parecía regresar, pero el tumor volvió a crecer y el tratamiento con yodo radiactivo no tuvo el resultado esperado. Desde entonces, el camino para conseguir atención médica en el IMSS ha sido un recorrido lleno de obstáculos. "Después de eso la di de alta en el seguro, desgraciadamente el yodo no le hizo nada, el tumor se encapsuló, el tumor está ahí, después de la primera cirugía volvió a crecer, está en casi el mismo tamaño, entonces hay que hacer una cirugía nuevamente. La estaba viendo un endocrinólogo pediátrico, pero desgraciadamente aquí en el 270 ella ya no entra como pediatría, ya entra como adulto, de ahí me mandaron al hospital del 15, en el IMSS la doctora me mandó a la ciudad de Monterrey para que allá le dieran seguimiento", recalcó.

Abigail cuenta que su hija fue canalizada sin recibir una respuesta definitiva, ya que la llevaron a Monterrey, pero allá les informaron que no podían atenderla y regresaron al IMSS 270 donde tampoco le dieron solución. "La doctora hace 15 días me dijeron que estaba incapacitada y la semana pasada me doy cuenta de que está consultando y ella me había dado una cita para el 31 de diciembre, entonces dije yo no me puedo esperar al 31 de diciembre, me moví fui a hablar con el director, me dijo ve y te van a dar una cita nueva con otro oncólogo, a los 5 días fui con el oncólogo con el que él me mandó y no duré ni 2 minutos ahí sentada cuando me dijo ella no es mi paciente yo no le puedo dar seguimiento que le vaya bien, busque a su doctora ella es la que le tiene que dar seguimiento", recalcó.

¿Cuál es la situación actual de Génesis?

La desesperación ha llevado a la familia a buscar ayuda por cuenta propia, ya que el médico que la atendió en su primera cirugía advirtió que el tumor ha crecido y que la operación debe realizarse cuanto antes: el costo de la cirugía asciende a 120 mil pesos, una cantidad inalcanzable. Por ello, han organizado actividades para recaudar fondos, entre ellas un bingo solidario que se realizará este domingo, con el apoyo de personas de buena voluntad que han ofrecido premios y una palapa para el evento.

EL CÁNCER LE HA QUITADO TODO

"La enfermedad de ella me ha dejado en ceros, yo trabajo en maquiladora tengo dos hijos más pequeños, ella tiene ganas de salir adelante, yo espero que esto llegue a buenas personas de buen corazón que me puedan ayudar, porque la verdad estoy desesperada, la vida de mi hija está en un hilo, el cáncer le ha quitado todo, el cáncer le ha quitado la escuela, sus compañeros, ser una niña normal, pero gracias a Dios hemos podido salir adelante y esperemos que Dios me ponga en buenas manos", expresó entre lagrimas.

La madre de familia, explica que ya ha levantado quejas ante el IMSS, incluso a nivel estatal y pensaba poner una queja nacional, pero prefiere enfocarse en lograr que se concrete la cirugía de su hija.