Al alza cierre de tortillerías

Por causas diversas, en los últimos meses han ido cerrando algunas tortillerías en Reynosa, confirman representantes de la industria de la masa y la tortilla en la ciudad
  • Por: Rubén Hernández Olmeda
  • 23 / Septiembre / 2025 -
"Se ha sabido de pocos casos, pero bueno, la gran mayoría continúa adelante con sus negocios a los cuales se han dedicado por espacio de buena parte de sus años de vida," dijo Jorge Negrete Martínez, vocero del sector productivo en cuestión. En cuanto a los precios del kilogramo de la tortilla, estos siguen estando en entre $28.00 y $30.00, pues no ha habido incremento en el rubro de la materia prima.

Uno de los factores pudiera ser que haya quienes ya no quieren seguir batallando con el negocio o porque ya por su edad o porque sus hijos tienen otras oportunidades laborales y ya no hay quien las maneje.


